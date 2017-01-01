В США задержали подозреваемого в подготовке нападения на Белый дом

В США задержали 21-летнего мужчину, который якобы планировал напасть на Белый дом и другие госучреждения.

В США задержан 21-летний Хашер Джалал Тахеб, который, по версии правоохранителей, планировал напасть на Белый дом и другие государственные учреждения. Об этом в четверг, 17 января, сообщает NBC.

По предварительным данным американских правоохранителей, задержанный Тахеб действовал в одиночку.

В то же время на телеканале уточнили, что подозреваемый не знал, как атаковать Белый дом - у него не было оружия и взрывчатки. Его задержали, когда он покупал оружие у агентов ФБР, работавших под прикрытием.

Ранее Секретная служба США заявила о перехвате подозрительных посылок, которые были отправлены бывшему американскому президенту Бараку Обаме и нынешнему главе государства Дональду Трампу в Белый дом.

Также сообщалось о неизвестной машине, въехавшей в ограждение возле контрольно-пропускного пункта Белого дома.

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