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Украина не попала в приоритеты ООН на 2019 год

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Генсек ООН Антониу Гутерриш вспомнил об Украине в контексте "других замороженных конфликтов" в мире.
Антониу Гутерриш упомянул об Украине в контексте прочих конфликтов в мире
Антониу Гутерриш упомянул об Украине в контексте прочих конфликтов в мире
news.un.org

Украина не попала в перечень основных направлений работы ООН в 2019 году. Генсек организации Антониу Гутерриш вспомнил об Украине лишь в контексте "других замороженных конфликтов" в мире, сообщила пресс-служба ООН.

В частности, основными направлениями работы ООН он назвал климатические изменения, кризисы в Йемене, Ливии, Сирии и Афганистане.

В то же время генсек отнес к "замороженным и нерешенным вызовам" ситуацию в Украине, Кавказе, в Мьянме и палестино-израильский конфликт.

"Чтобы выполнить потребности и ожидания людей, которым мы служим, мы должны активизировать наши усилия, в первую очередь дипломатическую работу", - сказал Гутерриш в ходе послания Генеральной Ассамблее.

Ранее глава ОБСЕ заявил, что вопросы Крыма, Азовского моря и пути мирного разрешения ситуации на Донбассе остаются приоритетом работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Напомним, 17 декабря Генассамблея ООН поддержала резолюцию о проблеме милитаризации Крыма, а также частей Черного и Азовского морей. За принятие документа высказались 66 стран.

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Теги: Украина, ООН, ситуация в Украине, аннексия Крыма, война на Донбассе, Антониу Гутерреш
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Источник: korrespondent.net

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