Госдума России приняла решение о делегации в ПАСЕ

Государственная дума России на заседании в четверг, 17 января, решила не направлять делегацию России на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в январе 2019 года, сообщает ТАСС .

"Мы приняли решение не направлять делегацию Государственной думы для участия в работе ПАСЕ. Мы приняли решение обратиться к правительству с предложением не перечислять взнос в 2019 году в бюджет Совет Европы", - заявил глава Госдумы Вячеслав Володин.

В тексте заявления говорится о том, что "Государственная дума не видит оснований для возвращения российской делегации в ПАСЕ и возобновления уплаты взносов РФ в бюджет Совета Европы".

Российские депутаты также заявили "о нецелесообразности направления заявки на подтверждение полномочий членов российской делегации в ПАСЕ в 2019 году".

Госдума одновременно обвинила ПАСЕ в грубом нарушении прав России как члена Совета Европы (СЕ) при принятии решений в 2015 году о лишении парламентской делегации РФ ключевых полномочий в ассамблее.

В заявление указывается, что "более половины состава судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) были избраны ПАСЕ без участия российских представителей, что ставит под вопрос легитимность решений ЕСПЧ в отношении России".

В Госдуме подчеркивают, что не требуют каких-либо особых преференций. "Считаем необходимым приведение регламента ПАСЕ в соответствие с уставом Совета Европы, в котором гарантированы равные права всех 47 стран - участниц организации. Сегодня никаких существенных подвижек в позиции ассамблеи нет", - заключается в заявления.

Ранее вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что Россия не будет платить в 2019 году взнос в ПАСЕ.

Напомним, в октябре генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд дал распоряжение представителям стран-членов СЕ готовить бюджет организации на 2019 год без учета финансового взноса России. Он составляет около 33 млн евро. Это примерно 8% от общего бюджета организации.

В 2014 и 2015 годах ПАСЕ ограничивала в правах российскую делегацию. В 2016 году Россия перестала участвовать в работе ассамблеи и не передавала в Страсбург перечень своих депутатов, избегая таким образом подтверждение санкций. Работа России во всех других органах Совета Европы продолжалась. С 2017 года Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы.