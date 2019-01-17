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В Британии определили дату голосования по новому плану Brexit

Комментариев: 1
Парламент Великобритании должен проголосовать по новым условиям выхода Королевства из Европейского Союза 29 января.
Британский парламент рассмотрит новый законопроект 29 января
Британский парламент рассмотрит новый законопроект 29 января
Sky News

Британский парламент проголосует по новым условиям выхода страны из Евросоюза (Brexit) 29 января. Перед этим, 21 января, правительство должно представить очередной план вместо отклоненного, заявила глава палаты общин Андреа Лидсом, сообщает в четверг, 17 января, РИА Новости.

"Законопроект по следующим шагам правительства по Brexit будет внесен 21 января. Дебаты и голосование по законопроекту займут весь день и пройдут, в случае согласия палаты, 29 января", - сказала Лидсом, выступая перед парламентариями.

В то же время о содержании "плана Б" в настоящее время ничего не известно. Правительство проводит консультации с парламентскими фракциями по вопросу условий выхода из ЕС. В консультациях отказались участвовать только лейбористы, которые заявляют, что правительство Мэй не способно управлять страной и вывести Британию из состава ЕС на выгодных условиях.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй избежала в парламенте вотума недоверия с небольшим перевесом голосов, после чего она заявила, что правительство представит план разрешения ситуации вокруг соглашения о Brexit 21 января.

Днем ранее британские парламентарии отклонили раньше предложенное премьером соглашение по Brexit.

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Теги: Британия, голосование, парламент, Великобритания, условия, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Peyot    17.01.2019, 15:09
Оценка:  0
Peyot
Просто в британии все прекрасно пониают что результаты референдума по брексит были спровоцированы с помощью соц сетей как и выборы в США. Сделала это мокшания в личных интересах. И быть пешкой в игре лилипутина Великой Британии ну никак не катит! Потому тянут мнут и не выйдут из ЕС!
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