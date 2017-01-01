Япония запустила ракету с 13 спутниками

В Японии запустили ракету-носитель Epsilon-4 с семью обычными и шестью сверхмалыми спутниками Demonstoration-1.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) запустило ракету-носитель Epsilon-4, в которой находится группа спутников Demonstoration-1. Об этом в пятницу, 18 января, сообщает пресс-служба агентства в Twitter.

Указано, что запуск был выполнен с космодрома Утиноура 18 января в 09:50 по местному времени (2:50 по киевскому времени).

Известно, что Demonstoration-1 состоит из семи обычных спутников и шести сверхмалых.

Как отмечается, первый запуск ракеты Epsilon состоялся в 2013 году. Тогда на его борту находился спутник SPRINT-А, который был предназначен для сбора данных о ультрафиолетовых лучах, а также о Марсе, Венере и Юпитере.

Ранее иранский спутник Payam не набрал достаточную скорость на третьем этапе и не был выведен на орбиту.

Также сообщалось, что в Китае с космодрома Цзюцюань стартовала ракета-носитель Чанчжэн-2D CZ-2D, которая успешно вывела на расчетную орбиту шесть спутников Юньхан-2 и экспериментальный спутник связи.

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