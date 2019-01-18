В РФ критически восприняли санкции ЕС за химоружие

Под ограничительные меры за использование и распространение химического оружия, по данным СМИ, попадут четверо россиян.

Новый санкционный режим Евросоюза в отношении ответственных за производство и применение химического оружия может опираться на предвзятые и засекреченные данные. Об этом в пятницу, 18 января, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

"Такие нелегитимные, противоправные, противоречащие Конвенции о запрещении химического оружия действия легализуются не путем переговоров, а путем голосования, путем навязывания неправосудных решений. И в этом ряду как раз решение Евросоюза. Сначала через свои конфронтационные действия в ООН и в рамках Организации по запрещению химического оружия [ОЗХО] создали некие правила, которые противоречат международному праву, и они на основе этих правил будут получать [информацию]. Есть риск, что она будет неполной, предвзятой, а то и засекреченной, и на основе этих секретных решений, сведений будут наказывать тех или иных лиц", - заявил Лавров.

Напомним, Совет ЕС утвердил режим санкций за химоружие 15 октября прошлого года. Санкции заключаются в запрете на поездки в ЕС и замораживании финансовых активов лиц и организаций. При этом физическим и юридическим лицам ЕС будет запрещено выделять средства в распоряжение тех, кто попал под ограничительные меры.

16 января послы Евросоюза одобрили введение санкции за использование и распространение химического оружия против четверых офицеров ГРУ РФ, в том числе двух разведчиков, обвиняемых Британией в отравлении бывшего офицера ГРУ, двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Также в список внесут пять человек из Сирии.

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