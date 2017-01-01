Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп выступит с экстренным обращением к нации

Комментариев: 0
Речь американского лидера будет связана с гуманитарным кризисом на границе с Мексикой и "шатдауном".
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что обратится к нации 19 января. Об этом американский лидер сообщил в Тwitter.

"Я сделаю важное объявление о гуманитарном кризисе на нашей южной границе и о "шатдауне" завтра днем в 15.00 в прямом эфире из Белого дома", - написал Трамп.

Напомним, 8 января Трамп обратился к нации на фоне политического кризиса, который возник из-за нежелания демократов одобрить выделение около пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Как сообщал Корреспондент.netработа правительства США частично приостановлена с 22 декабря 2018 года. Это самый длительный "шатдаун" в истории страны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, обращение, Трамп, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь