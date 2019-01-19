Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На трубопроводе в Мексике произошел второй пожар

Комментариев: 0
В результате взрыва и пожара из-за незаконной врезки погиб по меньшей мере 21 человек, более 70 пострадали.

Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex сообщила, что взрыв на трубопроводе с горючим в штате Керетаро произошел из-за нелегальной врезки. Об этом сообщается в Twitter компании Pemex.

"Специально подготовленные сотрудники Pemex занимаются пожаром из-за нелегальной врезки в Сан-Хуан-дель-Рио, Керетаро. Пожар произошел в необитаемом районе, угрозы для населения нет", - говорится в сообщении.

Согласно имеющейся информации, в Сан-Хуан-дель-Рио произошел еще один пожар по той же причине, но в настоящее время угрозы для местных жителей нет.

Уточняется, что на месте взрыва и первого пожара в Тлауэлильпане огонь до сих пор ликвидировать не удалось, при этом на месте работают две машины с установками пенного пожаротушения.

 

Сейчас на месте работают 11 машин скорой помощи, в госпиталях города Тула объявлена тревога. При этом пострадавшие с тяжелыми ожогами будут направлены в два госпиталя в Мехико.
 

Как сообщил в Twitter губернатор региона Омар Файяд, жертвами ЧП стал по меньшей мере 21 человек.

"К настоящему времени сообщается о 21 погибшем и 71 пострадавшем. Я поддерживаю связь с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, чтобы оказать помощь пострадавшим семьям", - сообщил губернатор.

Напомним, летом 2017 года в мексиканском штате Веракрус произошел взрыв на нефтепроводе из-за незаконной врезки. По меньшей мере один человек погиб и еще пятеро получили ранения.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Мексика, взрыв, пожар, нефтепровод
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь