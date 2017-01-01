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Королева Великобритании нарушила ПДД за рулем Range Rover

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Королеву Великобритании Елизавету II заметили за рулем машины без пристегнутого ремня безопасности.
Королева Елизавета II нарушила ПДД
Королева Елизавета II нарушила ПДД

Королева Великобритании Елизавета II была уличена в нарушении ПДД спустя всего сутки после того, как ее супруг принц Филипп попал в серьезное ДТП, пишет Daily Mail.
 
Так, королеву заметили за рулем Range Rover без пристегнутого ремня безопасности на следующий день после ДТП с принцем. Около мили королева ехала без ремня в деревне Сандрингем в Норфолке. Благодаря иммунитету Елизавете не грозит штраф.

В Британии на встрече с королевой Елизаветой II произошел курьез
 
Напомним, ранее 97-летний муж королевы Филипп, управляя внедорожником Land Rover, столкнулся с другим автомобилем и перевернулся в машине, однако не пострадал.

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Теги: фото, ПДД, Елизавета II, королева
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Источник: korrespondent.net

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