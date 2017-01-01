Королева Великобритании нарушила ПДД за рулем Range Rover

Так, королеву заметили за рулем Range Rover без пристегнутого ремня безопасности на следующий день после ДТП с принцем. Около мили королева ехала без ремня в деревне Сандрингем в Норфолке. Благодаря иммунитету Елизавете не грозит штраф.

Despite her 97-year-old husband crashing his car yesterday, The Queen has been spotted driving her Range Rover! pic.twitter.com/q1ep6kg9q5 — Tom Marlow (@TomMarlow_) 19 января2019 г.

В Британии на встрече с королевой Елизаветой II произошел курьез