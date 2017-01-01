Королева Великобритании нарушила ПДД за рулем Range Rover
Королеву Великобритании Елизавету II заметили за рулем машины без пристегнутого ремня безопасности.
Королева Великобритании Елизавета II была уличена в нарушении ПДД спустя всего сутки после того, как ее супруг принц Филипп попал в серьезное ДТП, пишет Daily Mail.
Так, королеву заметили за рулем Range Rover без пристегнутого ремня безопасности на следующий день после ДТП с принцем. Около мили королева ехала без ремня в деревне Сандрингем в Норфолке. Благодаря иммунитету Елизавете не грозит штраф.
Despite her 97-year-old husband crashing his car yesterday, The Queen has been spotted driving her Range Rover! pic.twitter.com/q1ep6kg9q5— Tom Marlow (@TomMarlow_) 19 января2019 г.
В Британии на встрече с королевой Елизаветой II произошел курьез
Напомним, ранее 97-летний муж королевы Филипп, управляя внедорожником Land Rover, столкнулся с другим автомобилем и перевернулся в машине, однако не пострадал.
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