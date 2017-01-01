Под санкции Евросоюза попал глава разведки России

Совет ЕС официально ввел санкции за причастность к использованию химического оружия. Под них попали граждане России и Сирии.

На сайте Совета Евросоюза по иностранным делам в понедельник, 21 января, опубликован санкционный список в отношении лиц, причастных к использованию и развитию химического оружия.

"В список включены двое сотрудников ГРУ, а также глава ГРУ и его заместитель, несущие ответственность за транспортировку и применение в Солсбери (Великобритания) нервно-паралитического вещества 4 марта 2018 года", - говорится в заявлении.

В связанный с химоружием санционный список также включены пять физических и одно юрлицо из Сирии.

Фамилии подпавших под санкции людей в ЕС обещают обнародовать в скором времени.

Санкции, в случае с физлицами, предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов. В случае с юрлицами они предусматривают замораживание активов. Кроме того, физлица и компании из ЕС не имеют права передавать денежные средства в распоряжение фигурантов санкционного списка, подчеркивается в документе.

Напомним, Совет ЕС утвердил режим санкций за химоружие 15 октября прошлого года. Санкции заключаются в запрете на поездки в ЕС и замораживании финансовых активов лиц и организаций. При этом физическим и юридическим лицам ЕС будет запрещено выделять средства в распоряжение тех, кто попал под ограничительные меры.

16 января послы Евросоюза одобрили введение санкции за использование и распространение химического оружия против четверых офицеров ГРУ РФ, в том числе двух разведчиков, обвиняемых Британией в отравлении бывшего офицера ГРУ, двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Также в список внесут пять человек из Сирии.

В России заявили, что новый санкционный режим ЕС может опираться на предвзятые и засекреченные данные.

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