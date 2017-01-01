Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Турция завершила подготовку к операции в Сирии

Комментариев: 0
Турция сосредоточила всю мощь на своей южной границе и внимательно следит за событиями, отметил Эрдоган.
Турецкие танки на границе с Сирией
Турецкие танки на границе с Сирией

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция завершила подготовку к операции на востоке Сирии. Об этом сообщает Анадолу в понедельник, 21 января.

Эрдоган отметил, что Анкара даст решительный ответ на любые нападки в адрес Турции. Он добавил, что Турция не допустит превращения зоны безопасности на севере Сирии в место, где активно орудуют террористы.

"Турция сосредоточила всю мощь на своей южной границе и внимательно следит за событиями. Будем рады, если обещания, данные Турции, будут выполнены. В противном случае мы предпримем шаги, исходящие из национальной стратегии. Подготовка к операции в большей степени завершена", – сказал он.

Президент Турции заявил, что Анкара искренне стремится к консенсусу в диалоге с США, Россией и другими силами, но это не означает, что она будет сидеть сложа руки, и спокойно наблюдать за происходящим в регионе.

Напомним, президент США Дональд Трамп в декабре объявил о выводе американских войск из Сирии. В свою очередь Анкара отложила запланированное наступление в северной Сирии.

Однако в январе в Турции заявили, что все же начнут отложенную военную операцию против курдов в Сирии в случае задержки вывода войск США из региона.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, США, Турция, курды, Сирия, войска, Эрдоган, Анкара
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь