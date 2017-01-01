Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

101-летняя американка одним выстрелом убила двух оленей

Комментариев: 0
После возвращения с удачной охоты старушка пожарила добычу и большую ее часть отдала внукам.
Престарелая охотница одним выстрелом убила двух оленей
Престарелая охотница одним выстрелом убила двух оленей
clarionledger.com

В США 101-летняя жительница города Моргантаун (штат Миссисипи) на охоте подстрелила сразу двух оленей одним выстрелом, сообщает телеканал WHNT-TV.
 
Берта Викерс засела с ружьем в укрытии, которое для нее построили родственники. Но когда рядом появился олень, она не стала стрелять и решила дождаться добычи покрупнее.
 
После того, как в поле зрения женщины попала большая олениха, она решила сделать выстрел. После этого Викерс обнаружила, что на земле лежит пара застреленных животных. 
 
По словам американки, после охоты она приготовила добычу и большую ее часть отдала своим внукам.
 
Ранее сообщалось, что за 20 лет северных оленей стало в два раза меньше. В прошлом году норвежский фотограф снял белоснежного олененка из легенд.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Охота, олень, олени
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь