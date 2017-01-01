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На юге Индонезии произошло второе за сутки сильное землетрясение

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По интенсивности сотрясений в эпицентре это землетрясение оценивается как "опустошительное".
Эпицентр находился примерно в 60 км к югу от острова Сумба
Эпицентр находился примерно в 60 км к югу от острова Сумба
Getty Images

Повторный подземный толчок зафиксирован возле южного берега индонезийского острова Сумба. Его магнитуда составила 6,6, сообщает Интерфакс во вторник, 22 января.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 07:10 по Киеву землетрясения имел координаты -10.49 градуса южной широты и 119.14 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 60 км к югу от острова Сумба.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "опустошительное".

Ранее во вторник в этом же районе было зафиксировано землетрясение магнитудой 6. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, в сентябре 2018 года в результате землетрясения магнитудой 7,5 на индонезийском острове Сулавеси погибли более 2000 человек.

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Теги: Землетрясения, Индонезия, магнитуда, землетрясение, эпицентр
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Источник: korrespondent.net

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