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Британские депутаты вносят предложения по Brexit

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Лейбористы утверждают, что Тереза Мэй отказывается признавать уровень оппозиции ее соглашению.
Британские депутаты начали выдвигать предложения по Brexit
Британские депутаты начали выдвигать предложения по Brexit
Reuters (архив)

Депутаты британского парламента начали выдвигать альтернативные предложения по Brexit накануне запланированного на следующей неделе голосования по измененному соглашению премьер-министра страны Терезы Мэй. Об этом во вторник, 22 января, сообщает ВВС.

Среди поправок британских парламентариев - планы по недопущению Brexit без соглашения и продление срока выхода из ЕС.

Так, в официальной поправке Лейбористской партии говорится, что депутаты должны иметь возможность голосовать за варианты, в частности, предусматривающие более тесные отношения с Европой, которому отдает предпочтение партия, с постоянным таможенным союзом.

В ней также говорится, что члены парламента должны решить, должен ли быть проведен референдум по плану Brexit, утвержденному палатой общин.

Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что премьер-министр отказывалась признавать уровень оппозиции ее соглашению. Так он прокомментировал выступление Терезы Мэй, которое состоялось накануне в британском парламенте. Напомним, премьер-министр не представила конкретного "плана Б" по Brexit, сказав, что будет концентрироваться на том, чтобы получить поддержку соглашению с ЕС по Brexit в парламенте.

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Теги: парламент, Великобритания, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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