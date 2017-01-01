В РФ возбудили дело в отношении следователя СБУ по делу Вышинского

Следственный комитет России открыл дело в отношении сотрудника Службы безопасности Украины по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации.

В РФ открыли дело в отношении сотрудника СБУ, который уведомил Вышинского о подозрении ru.krymr.com

В Российской Федерации Следственный комитет открыл уголовное дело в отношении следователя Службы безопасности Украины за "незаконное уголовное преследование" журналиста Кирилла Вышинского. Об этом во вторник, 22 января, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя СК РФ Светлану Петренко.

Она отметила, что СК РФ расследует "воспрепятствование сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины профессиональной деятельности журналиста Кирилла Вышинского и его незаконном привлечении к уголовной ответственности". При этом, по словам Петренко, было установлено, что "к совершению этих преступлений причастен начальник следственного отдела Главного управления Службы безопасности Украины Андрей Просняк".

Именно Просняк, по данным Следкома, уведомил Вышинского о подозрении в совершении преступления, предусматривающего уголовную ответственность за государственную измену.

"На момент принятия этого решения украинским правоохранителям было достоверно известно, что публикации, которые, по их мнению, посягают на информационную безопасность Украины, были размещены как сторонними авторами, так и до трудоустройства Вышинского в информационное агентство Россия сегодня. По мнению СК России, данные материалы и вовсе не содержат каких-либо признаков, посягающих на безопасность Украины", - отметила Петренко.

В связи с этим СК России возбудило в отношении сотрудника СБУ дела по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации.

"По данному факту СК России в отношении Андрея Просняка возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 144, ч. 2 ст. 299 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста и незаконное привлечение к уголовной ответственности)", - сообщила представитель СК.

Напомним, 15 мая силовики задержали Кирилла Вышинского в Киеве. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по статье государственная измена. Сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обысков у Вышинского изъяли пистолет, 200 тысяч долларов, а также обнаружили договор с российским информагентством Россия Сегодня.

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