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Израиль испытал новую систему ПВО

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Министерство обороны Израиля назвало испытательные пуски полностью успешными.
Израиль испытал передовую систему противоракетной обороны
Израиль испытал передовую систему противоракетной обороны

Израиль утром во вторник, 22 января, испытал передовую систему противоракетной обороны Стрела-3. Об этом сообщили в министерстве обороны Израиля, пишет АР.

Отмечается, что испытания новой системы противоракетной обороны прошли в районе пляжа Пальмахим.

Система предназначена для перехвата баллистических ракет дальнего радиуса действия за пределами атмосферы.

Напомним, в феврале 2018 года военные США и Израиля провели успешное испытание системы противоракетной обороны Arrow-3.

Иран испытал баллистическую ракету - СМИ

 

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Теги: Минобороны, Израиль, оружие, ПВО, испытание оружия
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Источник: korrespondent.net

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