Рейтинг Трампа падает из-за "шатдауна"

Из-за бюджетного кризиса, возникшего в связи с приостановкой работы федерального правительства ("шатдаун") рейтинг поддержки президента США Дональда Трампа снизился до 40%. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду, 23 января, результаты опроса, проведенного газетой Politico .

Издание отмечает, что 57% опрошенных граждан США не согласны с действиями американского лидера по выходу из бюджетного кризиса. При этом 86% участников опроса, являющихся сторонниками Республиканской партии, поддерживают главу Белого дома, а такое же число сторонников Демократической партии возлагает на него вину за бюджетный кризис. 60% граждан США, не поддерживающих ни одну из партий, также не одобряют действия американского лидера.

Всего в опросе приняли участие 1996 человек с 18 по 22 января.

Напомним, в США уже месяц частично приостановлена работа правительства . Так называемый "шатдаун" вызван разногласиями президента США Дональда Трампа и Демократической партии по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой.