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Рейтинг Трампа падает из-за "шатдауна"

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Рейтинг поддержки главы Белого дома упал до 40% из-за кризиса с бюджетом страны, который длится уже месяц.
Трамп не намерен идти на уступки в вопросе со стеной на границе
Трамп не намерен идти на уступки в вопросе со стеной на границе

Из-за бюджетного кризиса, возникшего в связи с приостановкой работы федерального правительства ("шатдаун") рейтинг поддержки президента США Дональда Трампа снизился до 40%. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду, 23 января, результаты опроса, проведенного газетой Politico.

Издание отмечает, что 57% опрошенных граждан США не согласны с действиями американского лидера по выходу из бюджетного кризиса. При этом 86% участников опроса, являющихся сторонниками Республиканской партии, поддерживают главу Белого дома, а такое же число сторонников Демократической партии возлагает на него вину за бюджетный кризис. 60% граждан США, не поддерживающих ни одну из партий, также не одобряют действия американского лидера.

Всего в опросе приняли участие 1996 человек с 18 по 22 января.

Напомним, в США уже месяц частично приостановлена работа правительства. Так называемый "шатдаун" вызван разногласиями президента США Дональда Трампа и Демократической партии по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой.
 
На прошлой неделе Трамп представил план по восстановлению работы правительства страны. В ходе выступления в Белом доме он пообещал продлить статус некоторых категорий мигрантов в США в обмен на средства для строительства стены на границе с Мексикой. Трамп также предложил проводить регулярные встречи с демократами для решения проблем иммиграции.
 
 

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Теги: США, стена, опрос, Трамп, американцы, Дональд Трамп, шатдаун
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Источник: korrespondent.net

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