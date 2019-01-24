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Появилось фото 20-тонного российского беспилотника Охотник

Комментариев: 1
Характеристики беспилотника пока неизвестны. Он разработан российской компанией Сухой.
Первые фото ударного беспилотника Охотник
Первые фото ударного беспилотника Охотник
NoName/форум paralay.iboards.ru

В Сети впервые опубликовали фото, предположительно, ударного беспилотника российской компании Сухой, разработанного в рамках проекта Охотник. Фотографии опубликованы в четверг, 24 января, на форуме Стелс машины.

Характеристики беспилотника пока неизвестны. Согласно открытым данным, его взлетная масса составит 20 тонн, что сделает его самым тяжелым из разрабатываемых в настоящее время беспилотников.

Фото: NoName/форум paralay.iboards.ru

Как сообщалось, в начале года Украин купила турецкие боевые беспилотники Bayraktar TB2. По данным СМИ, в контракт включены шесть ударных дронов, две станции управления и 200 управляемых ракет на сумму 69 млн долларов.

Bayraktar TB2 побил мировой рекорд среди беспилотных летательных аппаратов в классе тактических средневысотных БЛА по продолжительности полета. Так во время тестовых полетов в июне и августе 2014 года на высоте восемь километров он находился в небе 24 часа 34 минуты.

 

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Теги: Россия, фото, беспилотник, вооружение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Мухоморище    24.01.2019, 14:39
Оценка:  0
Мухоморище
Комплектующие на Алиэкспресс покупали?))На Московии всё опаснее и опаснее стало жить...Надо ходить и поглядывать на небо.Так,глядишь,в процессе эволюции у мокшей третий глаз на макушке появится.
Bиoлeттa_    24.01.2019, 14:28
Оценка:  +3
Bиoлeттa_
Такий важкий. Він, мабуть, буде просто падати на ціль і знищувати її своєю вагою.
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