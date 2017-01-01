Расследованием убийства Хашукджи займется комиссия ООН

Комиссия будет изучать обстоятельства преступления, а также "природу и масштаб ответственности за убийство государств и лиц".

В ООН намерены возобновить расследование убийства Хашукджи Кадр из видео

В ООН создали специальную комиссию, которая уже в этом месяце начнет расследовать убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом в четверг, 24 января, сообщает Reuters.

Специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных, ускоренных и произвольных казней Агнес Каламард заявила, что возглавит это расследование. По ее словам, оно начнется с визита в Турцию 28 января - 3 февраля 2019 года.

Каламард добавила, что будет изучать обстоятельства преступления, а также "природу и масштаб ответственности за убийство государств и лиц".

"Мои выводы и рекомендации будут представлены во время июньской сессии Совета по правам человека ООН", - уточнила докладчик.

Каламард заметила, что под ее руководством будут работать три специалиста, разбирающиеся в судебной экспертизе.

"Информации о том, попытается ли эта группа попасть в Саудовскую Аравию пока нет", - отмечает издание.

Ранее сообщалось, что в ООН недовольны расследованием Саудовской Аравии по делу Хашукджи.

Как сообщалось, спецслужбы США пришли к выводу, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман мог отдать приказ об убийстве Хашукджи.

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