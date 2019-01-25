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Китай показал пуск "убийцы Гуама"

Комментариев: 1
Дальность полета китайской баллистической ракеты DF-26 оценивается в 4 тысячи километров.

В Сети опубликован видеоролик запуска китайской баллистической ракеты средней дальности DF-26.

Одна из пусковых площадок DF-26, развернутых в последнее время, находится в провинции Внутренняя Монголия на севере Китая.

Дальность ракеты DF-26 оценивается в 4 тысячи километров. С такого расстояния оружие способно поразить остров Гуам, где расположена крупнейшая военная база США в Тихом океане.

По этой причине DF-26 в китайских СМИ называют "убийцей Гуама" или "убийцей авианосцев".


Как сообщалось, на днях в России представили ракету 9М729, которую требует ликвидировать Вашингтон. 

 

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Теги: Китай, ракета, видео, ракеты, баллистическая ракета, запуск ракеты, вооружение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Хюндай    25.01.2019, 14:59
Оценка:  0
Хюндай
Пуск закончился так же как и у нас ,попаданием в жилой дом в Броворах?
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