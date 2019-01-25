Китай показал пуск "убийцы Гуама"
В Сети опубликован видеоролик запуска китайской баллистической ракеты средней дальности DF-26.
Одна из пусковых площадок DF-26, развернутых в последнее время, находится в провинции Внутренняя Монголия на севере Китая.
Дальность ракеты DF-26 оценивается в 4 тысячи километров. С такого расстояния оружие способно поразить остров Гуам, где расположена крупнейшая военная база США в Тихом океане.
По этой причине DF-26 в китайских СМИ называют "убийцей Гуама" или "убийцей авианосцев".
The launch of DF-26 IRBM. pic.twitter.com/wH1ou9vPjG— dafeng cao (@dafengcao) January 23, 2019
Как сообщалось, на днях в России представили ракету 9М729, которую требует ликвидировать Вашингтон.
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