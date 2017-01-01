Задержан подозреваемый в краже картины из Третьяковской галереи

Мужчина спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Московской области.

В России сотрудники МВД и ФСБ России задержали подозреваемого в хищении картины Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым из Третьяковской галереи. Полотно изъято. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк в понедельник, 28 января.

По ее словам, задержанный спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Московской области, где она и была изъята полицейскими.

"В рамках расследования уголовного дела в результате проведения комплекса оперативно-следственных мероприятий установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 31-летний мужчина, который был задержан в поселке Заречье Московской области. Он рассказал оперативникам, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими", – сказала Волк.

Она отметила, что по предварительным данным, преступление было совершено из корыстных побуждений.

"Установлено, что подозреваемый ранее, в декабре 2018 года, задерживался столичной полицией за хранение наркотиков и является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) УК РФ и на момент задержания находился под подпиской о невыезде", – добавила Волк.

По ее словам, сейчас устанавливаются возможные соучастники задержанного.

Напомним, полотно Ай-Петри. Крым похитили с выставки в Третьяковке в воскресенье, 27 января. Преступник вынул картину из рамы и скрылся. Страховая стоимость Ай-Петри. Крым оценивается в 12 миллионов рублей (около 182 тысяч долларов).

Также сообщалось, что для отвлечения внимания полиции похитители картины Архипа Куинджи украли шубу из гардероба Третьяковской галереи.

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