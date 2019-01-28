В ОАЭ за инициативу "равенства полов" наградили только мужчин

В Сети шутит по поводу награждения одних мужчин в Дубае за участие в гендерной инициативе.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) были осмеяны в социальных сетих после того, как всеми победителями на мероприятии, посвященном гендерному равноправию, оказались мужчины, сообщает BBC.

Во время торжественной церемонии шейх Мухаммед бин Рашид Аль Мактум вручил грамоты и медали победителям конкурса за гендерное равенство в категориях "лучшее правительственное подразделение, поддерживающее гендерный баланс", "лучшее федеральное управление, поддерживающее гендерный баланс" и "лучшая инициатива в области продвижения гендерного баланса". Все они были представлены победителями мужского пола.

Причем шейх настаивал на том, что женщины "играют центральную роль в формировании будущего страны". Но многие пользователи твиттера подвергли сомнению слова шейха, учитывая отсутствие женщин на церемонии.

Отмечается, что страна заняла 121-е место из 149 стран в общемировом отчете о глобальном гендерном разрыве Всемирного экономического форума в 2018 году и 134-е место с точки зрения экономического участия и возможностей.

Ранее сообщалось, что Украина поднялась в рейтинге гендерного равенства. Украина поднялась с 69 на 65 место в мировом рейтинге соблюдения гендерного равенства.

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