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В ОАЭ за инициативу "равенства полов" наградили только мужчин

Комментариев: 2
В Сети шутит по поводу награждения одних мужчин в Дубае за участие в гендерной инициативе.
Награжденные мужчины в Дубае
Награжденные мужчины в Дубае
Дубай медиа офис

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) были осмеяны в социальных сетих после того, как всеми победителями на мероприятии, посвященном гендерному равноправию, оказались мужчины, сообщает BBC.

Во время торжественной церемонии шейх Мухаммед бин Рашид Аль Мактум вручил грамоты и медали победителям конкурса за гендерное равенство в категориях "лучшее правительственное подразделение, поддерживающее гендерный баланс", "лучшее федеральное управление, поддерживающее гендерный баланс" и "лучшая инициатива в области продвижения гендерного баланса". Все они были представлены победителями мужского пола.

Причем шейх настаивал на том, что женщины "играют центральную роль в формировании будущего страны". Но многие пользователи твиттера подвергли сомнению слова шейха, учитывая отсутствие женщин на церемонии.

Отмечается, что страна заняла 121-е место из 149 стран в общемировом отчете о глобальном гендерном разрыве Всемирного экономического форума в 2018 году и 134-е место с точки зрения экономического участия и возможностей.

Ранее сообщалось, что Украина поднялась в рейтинге гендерного равенства. Украина поднялась с 69 на 65 место в мировом рейтинге соблюдения гендерного равенства.

 

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Теги: ОАЭ, гендерное равенство, гендер, гендерные вопросы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ЯR    28.01.2019, 19:44
Оценка:  0
ЯR
У них свои традиции и я бы не стал высмеивать такие вещи. Суть в том, что общество меняется. Абсолютно очевидно, что мы не можем соблюдать те нормы быта, которые формировались сотни и сотни лет назад, в условиях тяжелой жизни. Сейчас в условиях современности, это выглядит неуместно.
ЯR    28.01.2019, 19:48
Оценка:  0
ЯR
С развитием технологий, медицины, глобальной науки - некоторые вещи заслуживают переосмысления исходя из понимания жизни в условиях современного мира, который невероятно отличается от того, который был сотни лет назад. Мы живем в мире будущего и это только начало.
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