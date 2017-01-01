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Приговор Манафорту отложили на неопределенный срок

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Вынесение приговора экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа перенесли из-за параллельного процесса о нарушении им сделки со следствием.
Пол Манафорт
Пол Манафорт
 
Суд в штате Вирджиния 28 января перенес вынесение приговора экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту на неопределенное время. Об этом сообщает Reuters.

Отметим, ранее оглашение приговора было назначено на 8 февраля. 

Судья Томас Селби Эллис пояснил, что хочет отложить вынесение приговора до тех пор, пока суд в Вашингтоне не вынесет решения о том, солгал ли Манафорт спецпрокурору США Роберту Мюллеру.

Ранее спецпрокурор заявил суду, что Манафорт умышленно лгал прокурорам, хотя и согласился на сотрудничество с ними. 

Как сообщал Корреспондент.net, экс-главу предвыборного штаба Трампа арестовали в 2017 году. Против него велись два судебных разбирательства.

Присяжные в Вирджинии признали его виновным в финансовых и налоговых нарушениях по восьми пунктам обвинения.

Другой процесс, касающийся обвинений в отмывании денег, заговоре против США и работе иностранным агентом, должен был начаться в сентябре 2018 года, но Манафорт пошел на сделку со следствием, признав себя виновным по двум пунктам: сговоре и попытке влиять на свидетелей.

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Теги: США, суд, приговор, Пол Манафорт
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Источник: korrespondent.net

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