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Японский город признал однополые союзы

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Власти город Тиба в Японии ввели брачные сертификаты для однополых пар. Первые документы получили шесть пар.
В Японии признали однополые союзы
В Японии признали однополые союзы
Kyodo

В японском городе Тиба впервые в стране официально признали однополые союзы, сообщает Mainichi.
 
29 января в городе прошла церемония выдачи специальных сертификатов, подтверждающих отношения между не заключавшими брак официально людьми и нетрадиционными парами. В мероприятии приняли участие шесть пар. 
 
Введение в городе такой система является первой в Японии. Она не предоставляет получателем сертификата особых статусов, однако позволяет пользоваться различными услугами и преимуществами, доступными для обычных семей. 
 
В частности, теперь гомосексуальные пары теперь смогут подать заявку на получение государственного жилья для пар. Также сертификат поможет с посещением возлюбленных в больнице.
 
Для того, чтобы получить документ, заявителям должно быть не меньше 20 лет, они не должны состоять в браке, а также должны жить в Тибе.
 
Однополые браки в Японии официально запрещены.
 

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Теги: Япония, геи и лесбиянки, гомосексуализм, геи
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Источник: korrespondent.net

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