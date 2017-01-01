В РФ сообщили о противоречиях "ядерной пятерки"

Представители пяти крупнейших ядерных держав мира собрались на заседание в столице Китая.

В Пекине в среду, 30 января, проходит заседание представителей стран "ядерной пятерки". Как заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, "из-за обострения противоречий" участники встречи отказались от согласования итогового совместного заявления, пишет Интерфакс.

По его словам, в ядерные доктрины "некоторых стран" вносятся изменения, которые снижают порог применения ядерного оружия.

Рябков отметил, что "ситуация в сфере международной безопасности не только не стабилизировалась, но продолжала деградировать, уровень конфликтного потенциала достиг очень опасной отметки".

Кроме того, он отметил тенденцию к раскачиванию режима нераспространения ядерного оружия (ДНЯО), которая грозит серьезными последствиями.

"Происходит раскачивание его (ДНЯО) режима, что чревато самыми серьезными последствиями с точки зрения перспектив нераспространения", - сказал дипломат, выступая на конференции.

Он также отметил, что на этом фоне наблюдается "явное снижение уровня стратегической стабильности".

Накануне стало известно, что в США началось производство первой партии ядерных боеголовок малой мощности W76-2. Первую партию боеголовок планируют передать военно-морским силам осенью.

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