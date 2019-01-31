Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На самом дорогом авианосце США обнаружили проблемы с катапультами

Комментариев: 1
Неполадки в работе электромагнитных систем запуска и посадки самолетов фиксировали 20 раз с мая 2017 года.
USS Gerald R. Ford
USS Gerald R. Ford
commons.wikimedia.org

На самом дорогом военном корабле ВМС США Gerald R. Ford стоимостью 13 миллиардов долларов зафиксировали десятки сбоев электромагнитных катапульт, которые используются для запуска самолетов. Об этом в среду, 30 января, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Пентагона.

Отмечается, что катапульты отказывали 20 раз во время 740 испытательных полетов над морем с мая 2017 года. 

Как отмечает Bloomberg, это не первая проблема с авианосцем. На корабле также отсутствуют 11 необходимых работающих подъемников для передачи боеприпасов между палубами.

При том, что военные говорят о "растущих боевых возможностях" авианосца, теперь ВМС должны профинансировать устранение неполадок с катапультами.

Представитель флота сообщил агентству, что при возникновении сбоев никто не пострадал, однако два запуска в итоге были отменены.

Напомним, в июле 2017 года самый дорогой атомный авианосец США USS Gerald R. Ford вошел в состав ВМС.

Он был спущен на воду в ноябре 2013 года. На тот момент работы по его строительству были завершены на 70%.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, корабль, проблемы, ВМС, авианосец
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Boxerogos    31.01.2019, 02:09
Оценка:  0
Boxerogos
Да не может этого быть,йоб вашу бабушку!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь