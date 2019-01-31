На самом дорогом авианосце США обнаружили проблемы с катапультами

Неполадки в работе электромагнитных систем запуска и посадки самолетов фиксировали 20 раз с мая 2017 года.

На самом дорогом военном корабле ВМС США Gerald R. Ford стоимостью 13 миллиардов долларов зафиксировали десятки сбоев электромагнитных катапульт, которые используются для запуска самолетов. Об этом в среду, 30 января, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Пентагона.

Отмечается, что катапульты отказывали 20 раз во время 740 испытательных полетов над морем с мая 2017 года.

Как отмечает Bloomberg, это не первая проблема с авианосцем. На корабле также отсутствуют 11 необходимых работающих подъемников для передачи боеприпасов между палубами.



При том, что военные говорят о "растущих боевых возможностях" авианосца, теперь ВМС должны профинансировать устранение неполадок с катапультами.

Представитель флота сообщил агентству, что при возникновении сбоев никто не пострадал, однако два запуска в итоге были отменены.



Напомним, в июле 2017 года самый дорогой атомный авианосец США USS Gerald R. Ford вошел в состав ВМС.

Он был спущен на воду в ноябре 2013 года. На тот момент работы по его строительству были завершены на 70%.

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