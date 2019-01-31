В США неизвестный пытался напасть на автоколонну делегации из Китая
Инцидент произошел в нескольких кварталах от Белого дома. Нападавший мужчина ранил офицера полиции.
Недалеко от Белого дома в Вашингтоне неизвестный попытался напасть на автоколонну китайской делегации. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на заявление Секретной службы США.
Отмечается, что неизвестный мужчина был арестован за пересечение полицейского ограждения и нападение на офицера полиции после попытки помешать дорожному движению "во временно перекрытом районе".
В результате инцидента пострадал сотрудник Секретной службы. Он получил серьезную травму, но угрозы жизни она не представляет.
Рядом с местом инцидента находились протестующие. Как отмечает телеканал, делегация из Китая прибыла в США для торговых переговоров.
Ранее сообщалось, что во Франции трое неизвестных напали на тюремный конвой и освободили заключенного.
Напомним, в декабре прошлого года полиция снимала неизвестного мужчину с главной рождественской ели США неподалеку от Белого дома.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент