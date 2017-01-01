Трамп обещает ответить РФ на нарушения по ракетам

В США начнут разработку вариантов военного ответа на нарушения Россией своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом говорится в заявлении президента Дональда Трампа в пятницу, 1 февраля.

"Мы приступим к разработке наших собственных вариантов военного ответа и будем работать с НАТО и другими союзниками и партнерами с тем, чтобы нивелировать любое военное преимущество России, которое она получает от своих незаконных действий [нарушения ДРСМД]", - говорится в заявлении.

По его словам, союзники США по Североатлантическому альянсу поддержали решение Вашингтона приостановить свои обязательства в рамках ДРСМД и выйти из него через шесть месяцев.

"Наши союзники по НАТО полностью поддерживают нас, потому что они понимают ту угрозу, которую представляет нарушение Россией [обязательств по ДРСМД] и риски для контроля над вооружениями, которые возникают из-за игнорирования положений соглашения", - сказано в заявлении Трампа.

В то же время отмечается, что США рассчитывают наладить прекрасные отношения с РФ после достижения договоренностей по контролю над вооружениями.

Как сообщает ТАСС, перед этим госсекретарь Майкл Помпео заявил, что США со 2 февраля приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках Договора по ракетам.