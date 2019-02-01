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Москва пообещала США "ответные меры" по ракетам

Комментариев: 6
Россия оставляет за собой право на ответную реакцию в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет.
В Москве отреагировали на выход США из Договора о ликвидации ракет
В Москве отреагировали на выход США из Договора о ликвидации ракет
ru.wikipedia.org

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 1 февраля, заявила, что Москва оставляет за собой право на ответную реакцию и меры в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом она заявила в эфире одного из российских телеканалов, сообщает ТАСС.

"Если американская сторона все-таки окончательно сформирует свое мнение и выйдет из Договора о РСМД, Москва оставляет за собой право и на соответствующую реакцию, и на ответные действия. Естественно, это будет сделано", - сказала дипломат.

Захарова также заявила, что выход США из ДРСМД является частью национальной стратегии Вашингтона по снятию с себя международно-правовых обязательств в различных сферах.

"На самом деле, это лишь одна часть общей американской концепции по разрыву и выходу из огромного количества международных договоренностей, - отметила она. - Поэтому здесь вопрос не к вине России относительно нарушения этого договора. Это не вопрос Китая или других факторов международной безопасности. Это стратегия США по снятию с себя международно-правовых обязательств в различных сферах".

Ранее сегодня Вашингтон объявил о выходе из ракетного договора со 2 февраля. Глава Белого дома Дональд Трамп пообещал, что США начнут разработку вариантов военного ответа на нарушения Россией соглашения. Также в Белый доме заявили о последнем шансе РФ по ракетам.

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Теги: Россия, Россия-США, ракеты, МИД РФ, гонка вооружений, вооружение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Zorro-Gerda-50    01.02.2019, 21:13
Оценка:  +4
Zorro-Gerda-50
Когда ВВП рашки будет хоть приблизительно к половине ВВП США тогда она может только молча поднять ручки и попросит у них слова и выйти пописать не более ! А так только хара-кири ! Иного решения и ответа просто нет ! Естественно хара кири для народа ведь им это нравиться под байки кисилева и соловья
Zorro-Gerda-50    01.02.2019, 21:09
Оценка:  +3
Zorro-Gerda-50
Ответные меры у ватников типа японской хара -кири !
виктор    01.02.2019, 21:07
Оценка:  +4
виктор
Свинорусы сосите писю у путэна и готовьте дырку для кадырки
Хитрый-Лис    01.02.2019, 21:05
Оценка:  +4
Хитрый-Лис
У мОкши кишка тонка!!!!!!!!!!!!
Духовный_скреп    01.02.2019, 21:00
Оценка:  +4
Духовный_скреп
СССР тоже ответить обещал,и успешно помер.Это ждёт и Московию.
flacon9havi    01.02.2019, 20:57
Оценка:  +4
flacon9havi
А-а-а, засцяли?
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