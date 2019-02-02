В небе над Кубой прогремел загадочный взрыв

В небе над западной провинцией Пинар-дель-Рио 1 февраля прогремел мощный взрыв, который, по данным очевидцев, был слышен в нескольких муниципалитетах. Пользователи соцсетей опубликовали фото и видеозаписи последствий загадочного явления.

Вице-президент административного совета муниципалитета Виньялес Османи Мосеги рассказал что приблизительно в 13.00 по местному времени (22.00 по киевскому времени) в течение примерно минуты раздавались очень громкие звуки.

На место происшествия отправились ученые кубинского института геофизики и астрономии, которые считают, что речь может идти о падении сразу двух метеоритов.

Метеорологическая служба во Флориде (США) также назвала возможной причиной взрыва падение метеорита.

Кроме того, многие пользователи публикуют фотографии каменных обломков размером до 20-30 сантиметров, полагая, что это обломки метеорита.