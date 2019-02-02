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В небе над Кубой прогремел загадочный взрыв

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Речь может идти о падении сразу двух метеоритов, сообщили в кубинском институте геофизики и астрономии.
Очевидцы зафиксировали падение метеорита на Кубе
Очевидцы зафиксировали падение метеорита на Кубе
Daimarelys Arteaga/Facebook
 
В небе над западной провинцией Пинар-дель-Рио 1 февраля прогремел мощный взрыв, который, по данным очевидцев, был слышен в нескольких муниципалитетах. Пользователи соцсетей опубликовали фото и видеозаписи последствий загадочного явления. 
 
Вице-президент административного совета муниципалитета Виньялес Османи Мосеги рассказал что приблизительно в 13.00 по местному времени (22.00 по киевскому времени) в течение примерно минуты раздавались очень громкие звуки.
 
На место происшествия отправились ученые кубинского института геофизики и астрономии, которые считают, что речь может идти о падении сразу двух метеоритов. 
 
Метеорологическая служба во Флориде (США) также назвала возможной причиной взрыва падение метеорита. 
 
Кроме того, многие пользователи публикуют фотографии каменных обломков размером до 20-30 сантиметров, полагая, что это обломки метеорита.
 

В Японии на крышу частного дома упал метеорит

Ранее сообщалось, что во двор одного из жителей села Замагора в Карпатах упал метеорит.

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Теги: видео, фото, метеорит, Куба, взрыв
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Бувший_східняк    02.02.2019, 03:44
Оценка:  0
Бувший_східняк
На фото - нічого схожого на метеорити. Колір породи на зламах зовсім не типовий.
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