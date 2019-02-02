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У берегов США в море упал легкомоторный самолет

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Самолет совершал перелет на Багамские острова и упал в море в 37 км от города Палм-Бич.
Поиском людей занимается береговая охрана США
Поиском людей занимается береговая охрана США
Думская.net

Легкомоторный самолет Piper, на борту которого находились два человека, упал в море около побережья американского штата Флорида, сообщил телеканал WPTV.

Крушение произошло в 37 км восточнее города Палм-Бич. Самолет совершал перелет на Багамские острова.

Поиском людей занимается береговая охрана. Национальное управление по безопасности на транспорте начало расследование причин.

Накануне сообщалось, что в аэропорту Лос-Анджелеса пассажирский самолет авиакомпании JetBlue совершил вынужденную посадку после того, как в него ударила молния.

Ранее в итальянских Альпах столкнулись легкомоторный самолет и вертолет, погибли семь человек.

 

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Теги: авиакатастрофа, США, самолет
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Источник: korrespondent.net

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