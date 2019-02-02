У берегов США в море упал легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет Piper, на борту которого находились два человека, упал в море около побережья американского штата Флорида, сообщил телеканал WPTV.
Крушение произошло в 37 км восточнее города Палм-Бич. Самолет совершал перелет на Багамские острова.
Поиском людей занимается береговая охрана. Национальное управление по безопасности на транспорте начало расследование причин.
Here's a #flightaware track of the plane that left Lantana headed to the Bahamas this afternoon.— Andrew Lofholm (@AndrewLofholm) February 2, 2019
The plane lost contact with radar at 5,100 feet, in bad weather, about 23 miles from the Palm Beach coast.
A couple and two dogs were on board. @USCGSoutheast search continues. pic.twitter.com/HjnmDSUEnV
Накануне сообщалось, что в аэропорту Лос-Анджелеса пассажирский самолет авиакомпании JetBlue совершил вынужденную посадку после того, как в него ударила молния.
Ранее в итальянских Альпах столкнулись легкомоторный самолет и вертолет, погибли семь человек.
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