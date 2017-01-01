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Трамп оценил вероятность введения режима ЧП в США

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Президент США намерен выделить финансирование на стену с Мексикой в обход согласия Конгресса.
Трамп может ввести в США чрезвычайное положение
Трамп может ввести в США чрезвычайное положение

Президент США Дональд Трамп заявил считает высокой вероятность того, что объявит чрезвычайное положение, если переговоры с демократами о финансировании строительства стены вдоль границы с Мексикой зайдут в тупик. Об этом сообщает Reuters.

"Я думаю, что есть высокая вероятность того, что нам придется это сделать", - сказал Трамп.

После объявления чрезвычайного положения в США Трамп получит официальные полномочия выделить из бюджета Минобороны США несколько миллиардов долларов на строительство новой пограничной стены.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила же, что в бюджете 2019 года "не будет никаких денег на стены". Пелоси добавила, что демократы готовы обсуждать финансирование закупки высокотехнологичных устройств для охраны границы и создание новых пунктов пропуска.

Напомним, на прошлой неделе Белый дом и Конгресс США договорились о возобновлении финансирования правительства до 15 февраля. За это время Трамп рассчитывает договориться с демократами о финансировании строительства стены.

 

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Теги: США, граница, Мексика, стена, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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