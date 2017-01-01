В Румынии расцвели подснежники

Воздух в южных районах страны прогрелся до +17 градусов по Цельсию.

В Румынию пришла весна и расцвели подснежники. Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщает Eeuronews.

Минувшие выходные в стране стали самыми теплыми днями для начала февраля за последние 60 лет. Воздух прогрелся до +17 градусов.

Между тем, согласно прогнозу метеорологов, зима вернется в Румынию в конце текущей недели.

Напомним, в январе в Мукачево зацвела сакура.

Также сообщалось, что в октябре 2018 года в Бердянске зацвели сливы и яблони.

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