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США перебросят в Японию новейший десантный корабль

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Ударный десантный корабль America позволит Соединенным Штатам усилить военное давление на Китай.
Американский ударный десантный корабль America
Американский ударный десантный корабль America
Wikipedia

Командование Военно-морских сил США намерено разместить на своей базе на острове Кюсю новейший ударный десантный корабль America, сообщает The Japan News со ссылкой на источники.
 
По данным издания, корабль способен нести боевые самолеты F-35B, боевые вертолеты и контингент морской пехоты.
 
Судно заменит универсальный десантный корабль Wasp. Размещение America в Японии позволит США усилить военное давление на Китай.
 
Ранее сообщалось, что флот США усилят боевыми кораблями-беспилотниками. При этом на самом дорогом американском авианосце обнаружили проблемы с катапультами.

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Теги: США, Япония, корабль, ВМС
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Источник: korrespondent.net

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