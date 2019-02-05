В США оценили численность боевиков ИГИЛ в Сирии
Под контролем около полторы тысячи боевиков террористической группировки находится 52 квадратных километров территорий, считают в Пентагоне.
Под контролем "Исламского государства" в Сирии осталось до 1,5 тысячи боевиков. Об этом заявил во вторник, 5 февраля, глава Центрального командования США генерал Джозеф Вотел на слушаниях в сенате, сообщает РИА Новости.
"Есть около 1000-1500 боевиков на этой небольшой территории в настоящее время", - сказал он.
На просьбу прокомментировать сообщения о присутствии около 20-30 тысяч боевиков в рядах ИГ он ответил, что они разбросаны по всей стране.
По словам генерала, под контролем ИГИЛ в Сирии осталось менее 20 квадратных миль.
"Территория площадью 34 тысячи квадратных миль (88 тысяч квадратных километров), которую они когда-то контролировали, теперь уменьшилась до менее чем 20 квадратных миль (около 52 квадратных километров)", - сказал Вотел.
Кроме того, Вотел заявил, что верит в то, что эти территории будут освобождены до выхода военных США из Сирии.
Напомним, 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии. Американский лидер объяснил такое решение окончательной победой над террористами ИГ.
Накануне стало известно, что Трамп решил оставить в Сирии часть войск.
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