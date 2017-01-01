США перебросили военную технику в Сирию – СМИ

Грузовики перевозили бронированные автомобили Humwee и генераторы, которые предположительно будут использованы для энергоснабжения военных баз.

США перебросили на подконтрольные курдам территории Сирии около 150 грузовиков с бронетехникой и генераторами. Об этом сообщает Анадолу во вторник, 5 февраля.

Накануне вечером грузовики, груженные с бронетранспортерами, рабочей техникой и генераторами пересекли КПП Симелка на иракско-сирийской границе, – говорится в сообщении.

Во вторник грузовики достигли логистических центров США в сирийских районах Хараб Ишк и Сиррин, которые американцы используют совместно с курдами.

На опубликованном видео видны фуры, груженные генераторами, которые предположительно будут использованы для энергоснабжения военных баз США в Сирии или при строительстве новых баз в регионе.

Кроме того, США направили в регион многоцелевые бронированные автомобили Humwee, которые Пентагон ранее поставил Сирийским демократическим силам, костяк которых составляют курды.

Утверждается, что после публикаций кадров переброски грузовиков на территорию Сирии, США начали использовать для переброски крытые грузовики, или использовали для этого ночное время суток. Однако поставленная накануне партия была переброшена без камуфляжа.

Напомним, 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии. Американский лидер объяснил такое решение окончательной победой над террористами ИГИЛ.

Но позже появилась информация о том, что США перебросили в Сирию около 600 военнослужащих на две базы ВВС, расположенные к востоку от реки Евфрат.

А накануне Трамп заявил, что США оставят часть военных на территории Сирии для защиты Израиля.

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