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Военные Венесуэлы заблокировали доставку гуманитарной помощи

Комментариев: 3
Подконтрольные Мадуро военные заблокировали мост, по которому оппозиционеры намеревались доставить в страну гуманитарную помощь из Колумбии.
Военные блокируют доставку гуманитарки
Военные блокируют доставку гуманитарки
Getty Images

На границе с Колумбией военные Венесуэлы заблокировали мост, через который должна была проводиться доставка гуманитарной помощи. Об этом в среду, 6 февраля, сообщает Интерфакс Украина со ссылкой на местные СМИ.

Координатором доставки помощи выступает провозгласивший себя временным президентом страны спикер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо. Он и другие представители парламента ранее предупреждали, что блокирование доставки гуманитарной помощи является "красной чертой", которую властям страны не следует переступать.

Тем не менее пограничный мост между колумбийским городом Кукута и венесуэльским городом Уренья перекрыт автоцистерной и грузовым контейнером.

Представители оппозиции уже обращались к вооруженным силам с предложением перейти на сторону Гуайдо, заявляя, что в противном случае те столкнутся с проблемами.

В Вашингтоне 14 февраля должна состояться международная конференция по сбору гуманитарной помощи Венесуэле.

В то же время президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил ранее: "Венесуэла не собирается ни у кого просить милостыню. Если они хотят помочь, пусть снимут блокаду и отменят санкции".

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг требования о немедленном проведении внеочередных выборов главы государства. 

Напомним, перед этим ряд стран ЕС заявили о признании Гуайдо в качестве временного президента. В частности, об этом заявили: Великобритания, Германия, Испания, Франция, Дания, Швеция, Финляндия, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Австрия, Литва, Латвия, Эстония и Польша.

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Теги: Венесуэла, Гуманитарная помощь, Мадуро, Хуан Гуайдо
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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doc1    06.02.2019, 10:26
Оценка:  -1
doc1
Оо кацапские технологие в действии! Ждем когда кацапы начнут убивать мирных граждан и говорить что ихтамнет!
Люблю_Украину    06.02.2019, 09:55
Оценка:  -5
Люблю_Украину
о, печеньки подъехали, ждем когда американцы сотню устроят, все идет по планы, даже сценарий не хотят менять)
BROKER666    06.02.2019, 09:41
Оценка:  +4
BROKER666
и где кремль только находит таких проФФесоров типа этого маДУРЫ, а также евнуховича, захарченко, плотвы, МММ-щика чипушилы?
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