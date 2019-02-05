Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Метро Вашингтона эвакуировали из-за взрыва

Комментариев: 0
Из-за взрыва трансформатора на одной из станций произошел пожара и задымления подземных помещений.
Из-за ЧП эвакуировали людей и приостановили работу метро
Из-за ЧП эвакуировали людей и приостановили работу метро
@ArthurScott06
В пригородной зоне Вашингтона в районе станции Рослин эвакуировали пассажиров и персонал метро из-за взрыва трансформатора, пожара и задымления подземных помещений, сообщает Укринформ.
 
 
По словам очевидцев, под землей произошел взрыв, который почувствовали работники офисных центров и магазинов, расположенных рядом. С вентиляционной шахты, расположенной у проезжей части, некоторое время валил густой дым.
 
Полиция и пожарные расчеты прибыли сразу на место инцидента, последствия которого были быстро локализованы. Людей со станции и поезда эвакуировали, и через несколько часов правоохранительные органы сообщили, что "для общественной безопасности нет угрозы".
 
Сообщается также, что инцидент вызвал частичное отключение электроэнергии, впрочем движение поездов было возобновлено вскоре после аварии.
 
Станция Рослин находится на маршруте сразу трех веток метро.
 
 
 
Как сообщалось, на прошлой неделе в метро Харькова вагон сошел с рельсов, никто не пострадал.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, метро, взрыв, эвакуация, пожар, Вашингтон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь