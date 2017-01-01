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США озвучили планы по созданию ракет после ДРСМД

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Американские военные смогут начать проводить те исследования и разработки, которые проводить не могли из договора, говорят в Госдепе.
США намерены начать новые ракетные разработки после выхода из договора
США намерены начать новые ракетные разработки после выхода из договора

После выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) США намерены создавать запрещенные этим соглашением ракеты, консультируясь со своими партнерами и союзниками. Об этом заявила в среду, 6 февраля, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, сообщает ТАСС.

"Министерство обороны теперь будет иметь возможность проводить те исследования и разработки, которые оно проводить не могло, потому что мы выполняли договор. Так что министерство обороны предпримет шаги для создания этих систем, которые ранее мы не могли создавать", - сказала она. 

Дипломат добавила, Вашингтон продолжает выполнять свои обязательства. "Что касается контроля над ядерным вооружением, для Соединенных Штатов никаких изменений в этом отношении нет. Мы продолжаем выполнять свои обязательства и следовать стандартам, которые были нами установлены", - сказала она.

"Возвращение к соблюдению договора является обязанностью России, но мы будем продолжать взаимодействие по мере необходимости", - добавила заместитель госсекретаря.

Она также прокомментировала возможность присоединения к договору Китая. "Я не ожидаю, что они поднимут этот вопрос, так как их системы не подойдут под стандарты ДРСМД", - заявила она.

Дипломат отметила, что "в настоящее время слишком рано говорить" о приглашении других стран к участию в переговорах о ДРСМД. 

Напомним, 1 февраля стало известно, что США на шесть месяцев приостанавливают выполнение обязательств в рамках ДРСМД из-за российской ракеты 9М729, которую Вашингтон требует уничтожить.

Москва решила ответить зеркально и также объявила о приостановке участия в соглашении.

 

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Теги: Россия, США, ракета, ракеты, госдепартамент США, гонка вооружений, вооружение
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Источник: korrespondent.net

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