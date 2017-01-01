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Трамп выдвинул кандидата на пост главы Всемирного банка

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Президент США выдвинул кандидатуру замминистра финансов Дэвида Мэлпаса на пост главы Всемирного банка.
Дональд Трамп и Дэвид Мальпас
Дональд Трамп и Дэвид Мальпас

Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мальпас может стать президентом Всемирного банка. Его кандидатуру выдвинул американский лидер Дональд Трамп, сообщает Reuters в среду, 6 февраля.
 
Мальпас является сторонником Трампа. Он обещает проводить нацеленные на рост реформы во Всемирном банке.
 
Эксперты считают чиновника идеальным кандидатом с точки зрения баланса политической и финансовой части карьерного резюме, а также лояльности к нынешнему американскому руководству.

Примечательно, но во время работы Мальпаса в инвестбанке Bear Stearns финучреждение потерпело крах во время финансового кризиса 2008 года.
 
Напомним, в январе стало известно, что президент Всемирного банка Джим Ен Ким уходит в отставку 1 февраля.

МВФ ухудшил прогноз для мировой экономики
 
Президентом Всемирного банка избирается гражданин США, так как Штаты являются крупнейшим акционером банка.

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Теги: США, Всемирный банк, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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