Мэй может снова отложить голосование по Brexit

Парламентское голосование по Brexit не состоится на следующей неделе, так как Мэй не успеет обсудить сделку с ЕС.



Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена отложить голосование по сделке по Brexit до конца февраля, пишет

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена отложить голосование по сделке по Brexit до конца февраля, пишет The Telegraph

Отмечается, что главный парламентский организатор большинства в Палате общин Джулиан Смит уведомил кабинет министров Мэй, что голосование по Brexit не состоится на следующей неделе, так как к этому времени премьер не успеет обсудить проект сделки с Брюсселем.



Напомним, дедлайн Великобритании по выходу из состава Европейского Союза назначен на 29 марта.

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