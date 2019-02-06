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Мэй может снова отложить голосование по Brexit

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Парламентское голосование по Brexit не состоится на следующей неделе, так как Мэй не успеет обсудить сделку с ЕС.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена отложить голосование по сделке по Brexit до конца февраля, пишет The Telegraph.
 
Отмечается, что главный парламентский организатор большинства в Палате общин Джулиан Смит уведомил кабинет министров Мэй, что голосование по Brexit не состоится на следующей неделе, так как к этому времени премьер не успеет обсудить проект сделки с Брюсселем.
 
Напомним, дедлайн Великобритании по выходу из состава Европейского Союза назначен на 29 марта.

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Теги: Великобритания, выход Великобритании из ЕС, Brexit, Тереза Мэй
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Источник: korrespondent.net

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