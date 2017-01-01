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США готовы пойти на уступки КНДР – СМИ

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В Вашингтоне ожидают, что Северная Корея согласится на существенные шаги в частичной ликвидации ядерного оружия.
Вторая встреча Ким Чен Ына и Трампа
Вторая встреча Ким Чен Ына и Трампа


Президент США Дональд Трамп готов пойти на воссоздание экономического взаимодействия между КНДР и Южной Кореей и прочие уступки Пхеньяну при условии, что во время встречи во Вьетнаме 27-28 февраля лидер КНДР Ким Чен Ын согласится на существенные шаги в частичной ликвидации ракетно-ядерного вооружения его страны. Об этом сообщает японское издание Asahi Shimbun со ссылкой на источник в администрации США.

Согласно информации, Трамп ожидает от Ким Чен Ына гарантии демонтировать ядерный центр в Йонбене в 80 км от столицы КНДР, где производится оружейный плутоний.

Вашингтон также рассчитывает на ликвидацию межконтинентальных баллистических ракет Северной Кореи, способных долететь до территории Штатов. В ответ США готов также готовы оказать гуманитарную помощь КНДР.

Как сообщал Корреспондент.net, первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре.

По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

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Теги: США, ядерное оружие, Трамп, КНДР
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Источник: korrespondent.net

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