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Эрдоган: Турция и США преодолели все трудности

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Президент Турции рассчитывает для Анкары на снижение пошлин США на импорт алюминия и стали.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал об успешном преодолении всех трудностей и испытаний в турецко-американских отношениях. Об этом он сообщил в четверг, 7 февраля, в ходе выступления на американо-турецком совете в Анкаре, трансляцию которого вел телеканал N-TV.

"Мы успешно преодолели все трудности и испытания в турецко-американских отношениях. Последняя инициатива [президента США Дональда] Трампа по Сирии сорвала планы тех, кто пытается нанести ущерб нашим отношениям", - сказал он.

Эрдоган также отметил, что Турция "рассчитывает на снижение пошлин США на импорт алюминия и стали из Турции".

Как сообщал Корреспондент.net, Эрдоган и Трамп 20 января провели телефонный разговор, во время которого договорились совместно очистить территорию Сирии от остатков ИГ и ускорить переговоры по созданию зоны безопасности на северо-востоке страны. Напомним, между США и Турцией сохраняются разногласия по Сирии.

 
Вашингтон настаивает на том, что Анкара не должна атаковать союзные США силы курдов. При этом Турция видит в формированиях угрозу своей безопасности

 

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Теги: США, Турция, Эрдоган
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Источник: korrespondent.net

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