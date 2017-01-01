Мадуро подписал обращение с требованием к Трампу
Президент Венесуэлы Николас Мадуро инициировал кампанию по сбору подписей под письмом к главе США Дональду Трампу с требованием не вмешиваться в дела страны. В четверг, 7 февраля он присоединился к акции и поставил свою подпись, сообщает Интерфакс.
Венесуэльский лидер пришел на площадь Боливара в Каракасе, где расположен один из центров по сбору подписей, в сопровождении супруги Силии Флорес.
В ходе выступления, которое транслировалось в прямом эфире Periscope, президент Венесуэлы обвинил лидера США в намерении сорвать диалог по выходу из кризиса в южноамериканской стране.
"Президент Дональд Трамп намерен сорвать инициативу диалога, предложенную Уругваем и Мексикой при помощи КАРИКОМ (Карибское сообщество) ради выработки мирного решения в пользу Венесуэлы", - подчеркнул Мадуро.
По его словам Мадуро, властям и оппозиции нужно сесть за стол переговоров ради блага Венесуэлы.
Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что время переговоров с Мадуро прошло и негативно отозвался о проведенном Уругваем и Мексикой заседании контактной группы по Венесуэле.
Как сообщал Корреспондент.net, 23 января экс-председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали США, ЕС и ряд других стран региона и мира.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet