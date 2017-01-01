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Духовный лидер Ирана пожелал смерти Трампу

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Аятолла Али Хаменеи заявил, что не имеет ничего против американского народа, но Трампу, Болтону и Помпео желает смерти.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объяснил лозунг "Долой США", сказав, что он означает пожелание смерти. Об этом он в пятницу, 8 февраля, написал в микроблоге Twitter.

"Лозунг "Долой США" означает долой (президента Дональда) Трампа, (помощника президента по национальной безопасности) Джона Болтона и (госсекретаря Майка) Помпео. Это означает смерть для немногих людей, управляющих этой страной. Мы не имеем ничего против американского народа", - написал Хаменеи.

Он отметил, что "режим США является воплощением зла, насилия, создания хаоса и воинственности".

Сегодня также сообщалось, что Помпео призвал ужесточить санкции против Ирана из-за разработки Тегераном новых ракет.

Ранее Сенат США одобрил санкции против Сирии, РФ и Ирана.

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Теги: США, Иран, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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