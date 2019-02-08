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Франция и ФРГ уладили спор по Nord Stream-2 - СМИ

Комментариев: 2
Страны согласовали новую редакцию Газовой директивы ЕС, которая не блокирует российский проект, пишут СМИ.
Берлин и Париж урегулировали спорные вопросы по Северному потоку-2, пишут СМИ
Берлин и Париж урегулировали спорные вопросы по Северному потоку-2, пишут СМИ

Власти Германии и Франции урегулировали спор вокруг российского газопровода Северный поток-2 и достигли компромисса по поправкам к Газовой директиве Евросоюза. Об этом сообщило в пятницу, 8 февраля, AFP со ссылкой на полученный германо-французский проект компромиссного документа.

Отмечается, что документ позволяет избежать кризиса между Парижем и Берлином и позволит Франции поддержать поправки к Газовой директиве ЕС.

Суть предложения Германии и Франции заключается в том, что страна, на территории которой находится пункт получения газа из морского газопровода, получит право выбора формулы применения к этому проекту правил Газовой директивы ЕС и возможных исключений из нее. В случае Северного потока-2 этой страной является Германия.

По данным издания, Берлин и Париж договорились, что все решения по Nord Stream-2 будет принимать Германия.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Франция готова поддержать изменения в законодательстве ЕС, которое осложнит строительство газопровода

По данным СМИ, предложение Румынии изменить законодательство, которое может осложнить строительство Северного потока-2, поддержали тринадцать стран Евросоюза.

 

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Теги: ЕС, Франция, Германия, Северный поток, газопровод
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Операторська    08.02.2019, 14:47
Оценка:  +1
Операторська
швидко перекупили ...
VSHIVANKA    08.02.2019, 14:46
Оценка:  -1
VSHIVANKA
НУ ЧЁ ЭУРОПЭЙЦИ ?!
КАК ВАС В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ГОЛОВОЙ ОБ УНИТАЗ ? )))))))
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