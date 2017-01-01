Греция одобрила вступление Македонии в НАТО

Греческий парламент проголосовал за ратификацию протокола о вступлении Республики Северной Македонии в НАТО.

Греция ратифицировала протокол о вступлении Македонии в НАТО АР



Парламент Греции в пятницу, 8 февраля, проголосовал за ратификацию протокола о вступлении Республики Северной Македонии в Североатлантический альянс (НАТО), сообщает

Парламент Греции в пятницу, 8 февраля, проголосовал за ратификацию протокола о вступлении Республики Северной Македонии в Североатлантический альянс (НАТО), сообщает Kathimerini.

В результате поименного голосования "за" высказались 153 депутата из 294, против ратификации проголосовали 140, один депутат воздержался.





Напомним, 6 февраля послы 29 государств НАТО и Македонии подписали протокол о вступлении страны в организацию . Документ был подписан в присутствии генсека НАТО Йенса Столтенберга и главы МИД Македонии Николы Димитрова. 25 января парламент Греции ратифицировал соглашение с Македонией о смене названия последней. Теперь страна называется Республика Северная Македония. В обмен на отказ Македонии от старого названия и переименование Афины пообещали снять вето на желание Скопье присоединиться к НАТО и ЕС.

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