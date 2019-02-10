На аукционе в Германии не смогли продать пять картин, приписываемых лидеру немецких нацистов Адольфу Гитлеру.

Пять картин якобы Гитлера не смогли продать с молотка

Пять картин, приписываемых лидеру немецких нацистов Адольфу Гитлеру, не смогли найти покупателей на аукционе, который состоялся в субботу, 9 февраля, в Нюрнберге на фоне гнева из-за распродажи нацистских памятных вещей. Об этом сообщает AFP.

Считается, что потенциальных покупателей отпугнули высокие стартовые цены от 19 до 45 тысяч евро и подозрения в подлинности произведений искусства.

Как отмечается, аукционный дом Weidler провел "специальную распродажу" в Нюрнберге, городе, в котором в 1945 году судили нацистских преступников. Сейчас организаторы торгов не стали комментировать причины неудачи, но сказали, что картины могут быть проданы позже.

Среди предметов, которые не удалось продать, были вид на горное озеро и картина с плетеным креслом с символом свастики, которое, вероятно, принадлежало покойному нацистскому диктатору.

Cмотрите фотогалерею: Картины Гитлера не нашли покупателей на аукционе в Нюрнберге

Известно, что за несколько дней до продажи несколько произведений искусства были отозваны по подозрению, что они были подделками.

Ранее на аукционе в Берлине выставили на продажу три акварельных работы, якобы написанные Адольфом Гитлером. Подлинность картин устанавливает полиция.

Также сообщалось, что реплика кинжала войск нацистской Германии 1933 года продается в одном из интернет-магазинов Украины.

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