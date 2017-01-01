В Лондоне готовят решение о Brexit к концу февраля

Британские парламентарии инициируют проведение голосования по выходу страны из Европейского союза до конца февраля.

Голосование по Brexit в Британии могут провести до конца февраля Getty Images

Представители оппозиционной Лейбористской партии требуют от премьер-министра Терезы Мэй провести голосование по выходу Великобритании из Европейского союза (Brexit) до конца февраля. Об этом в воскресенье, 10 февраля, сообщает The Sunday Times.

Как пояснил представитель лейбористов Кир Стармер, оппозиционная Лейбористская партия рассчитывает воспрепятствовать выходу страны из ЕС без соглашения с помощью вынесения на рассмотрение парламента соответствующей поправки, которая заставит Мэй провести голосование до 26 февраля, а не после саммита ЕС 21 марта, как планировалось ранее.

"Мы должны установить крайний срок, когда остается все меньше времени. И это то, что мы собираемся сделать на этой неделе (11-15 февраля - ред.)", - анонсировал Стармер.

По его словам, цель поправки также заключается в недопущении ситуации, когда депутаты станут перед выбором: либо голосовать за предыдущий вариант соглашения, либо выходить из Евросоюза без него.

Напомним, дедлайн Великобритании по выходу из состава Европейского Союза назначен на 29 марта.

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