В Калифорнии автомобиль наехал на пешеходов: 10 пострадавших

В американском городе Фуллертон в Калифорнии в воскресенье, 10 февраля, автомобиль наехал на группу пешеходов. Об этом сообщается в пресс-релизе местной полиции.

Как отмечается, водитель Toyota Tacoma заехал на тротуар и протаранил группу прохожих, после чего автомобиль врезался в дерево.

В результате происшествия пострадали 10 человек в возрасте от 18 до 49 лет. Их госпитализировали. Состояние некоторых оценивается как критическое. Также в результате ДТП повреждения получили также три автомобиля.

Водителем оказался 22-летний Кристофер Солис. Он проживает в городе Анахайме. По версии полицейских, Солис управлял автомобилем под действием наркотиков. Водителя арестовали.

Chaos overnight in Downtown Fullerton as a suspected DUI driver strikes 9 pedestrians with his truck. 10 victims total. Injuries ranging from moderate to critical life-threatening. Arrested is 22-yo Christopher Solis of Anaheim. More coming up @ 7am on NBC4. @nbcla pic.twitter.com/8ZUZOoyzIT

The Toyota Tacoma that plowed through a crowd in downtown #Fullerton and hit 10 people is about to be towed from the scene. We’ll have a live update on the investigation at 10am on @ABC7 and https://t.co/IWeiGo8tHh. pic.twitter.com/Wg8Nnx7bYz